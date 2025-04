Il Papa con il poncho dei ‘campesinos’ a San Pietro, perché ha scelto l’abito tipico argentino

Roma, 11 aprile 2025 – Non è passato inosservato il look insolito di Papa Francesco ieri nella sua visita a sorpresa nella Basilica di San Pietro per ringraziare le restauratrici. il pontefice ha indossato il poncho di alpaca usato dai 'campesinos' (gli agricoltori), come spiega Mariano Russo, presidente dell'associazione Argentina per il mondo. "È un segno per dire che tutti dovremmo metterci dalla parte dei poveri in qualche modo, tendere loro una mano, non dobbiamo lasciarli indietro – aggiunge Russo –. E poi è un capo che sicuramente rappresenta l'Argentina".

Come sta Papa Francesco

Bergoglio sta proseguendo la convalescenza a Casa Santa Marta e il quadro clinico è stazionario con graduali miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio, secondo quanto fa sapere la Sala Stampa vaticana. Papa Francesco riesce a non fare uso dell'ossigenazione per periodi prolungati, usa "residualmente" quella ad alti flussi e soprattutto "per fini terapeutici".

L'incontro di circa una ventina di minuti con i reali inglesi Carlo e Camilla il 9 aprile si è svolto infatti senza l'ausilio dell'ossigenazione. Positive anche le analisi del sangue e i miglioramenti si riscontrano anche dalla auscultazione dei polmoni.

La sala stampa fa anche sapere che il pontefice continua anche la sua attività lavorativa visionando documenti e incontrando collaboratori. L'umore poi continua a essere "buono", come si è visto ieri nella Basilica di San Pietro. "Il Papa stava facendo una passeggiata e ha scelto di prolungarla per andare a pregare in Basilica", ha spiegato il Vaticano.

I riti della Settimana Santa

Per il momento non ci sono previsioni e indicazioni sui riti della Settimana Santa, né sull’eventuale presenza del Pontefice durante le celebrazioni che dipenderà anche da quali saranno le condizioni meteorologiche. La Sala Stampa vaticana ha confermato che, su delega di Francesco, sarà il cardinale Leonardo Sandri a celebrare la messa della Domenica delle Palme, il 13 aprile.

I restauri nella Basilica di San Pietro

Intanto oggi sono stati presentati il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano nella Basilica di San Pietro, così come la nuova illuminazione della Necropoli e delle Grotte Vaticane. "Vogliamo consentire ai visitatori di ammirare la Gloria di Gian Lorenzo Bernini insieme ai due grandiosi monumenti sepolcrali collocati a destra e a sinistra della Cattedra, uno di Papa Farnese, opera di Guglielmo della Porta, e l'altro di Papa Barberini, realizzato dallo stesso Bernini. Vogliamo altresì offrire un'immersione nella storia e l'esperienza profonda del sacro – ha spiegato il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro –. Vedremo gli spazi archeologici come li hanno visti i primi cristiani, i Papi di secoli addietro, nello splendore di chiaroscuri che rimandano alla luce delle fiaccole che illuminarono la nascita della Chiesa e la nostra strada".