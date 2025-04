“Dormo in strada da otto mesi. Grazie al Papa posso cenare”

Roma, 27 aprile 2025 – I poveri di Francesco sono un volto del suo commiato dal mondo. Hanno i modi garbati di Luigi, che passa in mezzo alla folla in attesa del funerale con un numero speciale dell’Osservatore di strada, tutto dedicato al Papa.

Racconta di dormire “al Colonnato, vicino a piazza San Pietro. È così da otto mesi, da quando ho perso i miei genitori. Avevo smesso di lavorare per stare con loro. Dopo non trovavo più lavoro. Così mi sono detto, vado a cercare fortuna a Roma”.

La foto di una fedele che accarezza il Pontefice occupa a tutta pagina la copertina del mensile, costola dell’Osservatore Romano. Il titolo è come un’invocazione, dice solo “Grazie Papa Francesco!”. “Ce lo regalano, chiediamo qualcosa in offerta. Questa è un’edizione straordinaria dedicata a Francesco, è stata stampata venerdì pomeriggio, la domenica distribuiamo le copie nelle parrocchie. Sono contento, magari stasera potrò andare a cena in trattoria”.