Papa Francesco, come sta oggi: polmonite sotto controllo, ma non eliminata

Città del Vaticano, 19 marzo 2025 – La polmonite bilaterale e l'infezione polimicrobica di Papa Francesco sono "sotto controllo, ma non eliminate". È quanto fa sapere la Sala stampa vaticano riferendo la situazione del pontefice dopo il bollettino medico.

Bergoglio, viene aggiunto, non ha febbre e presenta anche una sostanziale "stabilità" per quanto riguarda le analisi del sangue. Confermata poi la sospensione della ventilazione meccanica non invasiva e ridotta anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Oggi il Papa ha continuato le terapie, compresa la fisioterapia motoria e quella respiratoria, ed è anche riuscito a lavorare nel corso della giornata.

Intanto non ci sono ancora decisioni sullo svolgimento dei riti della Settimana Santa, su cui sono circolate ipotesi, che però restano tali. E i medici non hanno ancora dato un quadro temporale su quanto durerà la degenza di Francesco, la cui uscita dall'ospedale "non è imminente".