Papa Francesco si affaccia per il saluto e la benedizione dal Gemelli. “Grazie a tutti”

Roma, 23 marzo 2025 – Un piazzale gremito, quello del policlinico Agostino Gemelli, attende la prima apparizione pubblica di Papa Francesco dopo sei settimane di ricovero. Intorno a mezzogiorno, infatti, il pontefice si affaccerà per un breve saluto e una benedizione alla folla dopo l'Angelus, che non pronuncerà ma che sarà diffuso solo in forma scritta. Quindi, prenderà la strada per Santa Marta dove lo attende un periodo di riposo e di convalescenza ''di due mesi'', come hanno spiegato i medici dell’ospedale capitolino.

Bergoglio, hanno raccontato i medici, durante la degenza ha vissuto ''due momenti critici'' per i quali è stato ''in pericolo di vita''. Però ''il Papa non è mai stato intubato, è sempre rimasto vigile, orientato e presente. Verrà dimesso in condizioni cliniche stabili da almeno due settimane''.

Fedeli in attesa di vedere il Papa davanti al policlinico Gemelli di Roma (Ansa)

Le news in diretta