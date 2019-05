Città del Vaticano, 20 maggio 2019 - Scansa la politica papa Francesco e, nel suo discorso d'apertura dell'assemblea generale dell'episcopato italiano, si concentra su tre questioni interne alla Chiesa (sinodalità, rapporto vescovi-preti, iter di nullità delle nozze). Con alcuni riflessi sulla vita sociale del Paese, come sull’ultimo punto. Varata nel 2015 con due motu propri del Pontefice, la riforma del processo di nullitá del matrimonio ha snellito il procedimento (salvo appello, non è più necessaria la doppia decisione conforme), lo ha reso più prossimo ai richiedenti (il giudizio va celebrato nella loro diocesi) e soprattutto gratuito (o meglio, assai meno caro, specie per le persone indigenti).

Sulla nullitá delle nozze il Pontefice ha insistito particolarmente, ben consapevole che la questione investe migliaia di famiglie in Italia. Non a caso è su questo aspetto che Bergoglio ha concetrato stavolta il suo piglio critico, ormai consueto nei faccia a faccia con la plenaria dei vescovi italiani di cui è primate.. "Mi rammarico - ha scandito con una certa dose di solennitá - per il fatto che, a distanza di quattro anni dalla sua approvazione, la riforma del processo di nullità matrimoniale sia ancora lontana dall'essere applicata nella gran parte delle diocesi". I vescovi non devono anteporre alla concreta apllicazione dei due motu propri nessun altro interesse, in particolare "quelli economici degli avvocati che spingono a ritardare l'attuazione della riforma".

Altro argomento sviscerato dal Papa è stato quello della sinodalitá, nel senso di un camminare insieme dell'intera compagine ecclesiale (preti, laici e religiosi). A quella che ha definito "la cartella clinica dello stato di salute" della Chiesa, Bergoglio ha, per cosí dire, votato il suo pontificato, tanto da aver celebrato un doppio Sinodo sulla famiglia e uno sui giovani, oltre ad aver riformato, un anno fa, la stessa istituzione del Sinodo, creata con funzione consultiva da Paolo VI più di mezzo secolo fa. Davanti ai presuli riuniti in assemblea il Papa ha scherzato sulla possibilità che si svolga un Sinodo della Chiesa in Italia (“Ho sentito certi rumori che sono arrivati fino a Santa Marta”). L’importante è che il processo sinodale sia in primo luogo “dal basso verso l’alto”, ovvero deve coinvolgere i laici. Ci vorrà tempo, ha chiarito Francesco, che ha comunque manifestato una certa consonanza con l’iniziativa a fronte di una maggioranza in Cei piuttosto scettica. Lo prova il fatto che il Discorso del Papa al Convegno ecclesiale di Firenze (2015), richiamato anche oggi da Bergoglio, sia rimasto in sostanza disatteso.

Ultimo tema dell’intervento papale quello del rapporto fra i vescovi e i presbiteri diocesani. Più volte Francesco nel suo discorso ha richiamato i primi alla “vicinanza” nei confronti del clero (nella sua interezza, “non solo verso i preti che ci risultano più simpatici”, lamentando poi come oggi “i sacerdoti siano sotto attacco mediatico per gli errori e i reati di alcuni”. Anche e soprattutto in questa fase quindi i presbiteri devono sentire il vescovo come “il loro padre e fratello maggiore”.

Nel dibattito a porte chiuse con l’episcopato, durato stavolta solo un’ora e mezza a causa di un impegno del Papa, lo stesso si è detto preoccupato per il destino dell’Europa in balia di sovranisti e populisti. Chiaro anche il richiamo sui migranti che vanno sempre accolti, “nessun porto chiuso”, anche se Bergoglio ha riconosciuto la necessità di una redistribuzione dei profughi fra i diversi Stati europei, così come l’importanza di una vera integrazione. Ai vescovi ha chiesto di parlare con una voce sola riguardo al dramma dei migranti. “Non sarà facile - confida un presule assai impegnato nel sociale -. Purtroppo le sirene sovraniste seducano anche alcuni miei confratelli nel l’episcopato”. Domani in assemblea è il giorno della discussione e dell’approvazione delle nuove linee guida anti pedofilia. Sembra essere confermato l’orientamento d’introdurre nel documento l’obbligo di denuncia alle autorità civili dei casi di abuso sui minori.