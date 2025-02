Papa Francesco news, la visita di Meloni: “Vigile e reattivo, abbiamo scherzato come sempre”

Roma, 19 febbraio 2025 – Un’eccezione alla degenza blindatissima di Papa Francesco, da sei giorni ricoverato al Policlinico Gemelli per curare una polmonite bilaterale. A far visita al Pontefice la premier Giorgia Meloni, che una volta uscita ha dichiarato: "Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo”.

Il Papa oggi "sta meglio", ma la situazione rimane "ancora delicata", fanno sapere fonti qualificate. Le condizioni di salute del Pontefice sono tali per cui, al decimo piano del Policlinico, a Francesco viene evitata qualunque possibile situazione di stress, nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite, soprattutto si presta una forte attenzione all'ambiente in cui è ricoverato il Pontefice. "Non deve prendere neanche un colpo d'aria", è stato detto dall'equipe medica che lo ha in cura a chi lo sta assistendo in queste ore. Insomma, non solo niente Angelus dal balcone, ma nemmeno l'apertura di una finestra deve pregiudicare in questo momento la degenza di Bergoglio.

Candele fuori dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato Papa Francesco (Ansa)

Ieri il bollettino della Sala stampa Vaticana ha annunciato una polmonite bilaterale per il Pontefice che ha fatto preoccupare molto e generato una serie di "fake news" come ha anche ribadito oggi il Vaticano. Questa mattina invece sono trapelate informazioni confortanti: "La notte è passata tranquilla" e il "cuore regge", ha fatto colazione e si è seduto in poltrona. Il quadro clinico di Francesco, 88 anni, rimane però molto delicato e le prossime 48 ore saranno molto importanti vista la cura a cui è stato sottoposto nei giorni precedenti e poi la nuova terapia richiesta dopo la conferma della polmonite bilaterale. Al Gemelli l'atmosfera sembra meno tesa anche se tutti aspettano un segnale dalle finestre del decimo piano. "La speranza è un saluto veloce del Papa", afferma una ragazza in attesa del padre ricoverato.