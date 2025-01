Papa Francesco e il foulard ecosostenibile per la Giornata mondiale dei bambini

Roma, 31 gennaio 2025 – Un foulard realizzato in filato di ortica e tinto con pigmenti naturali, simbolo di un progetto speciale a sostegno di una nobile causa. È l’accessorio realizzato dal maestro Claudio Cutuli, attento alla sostenibilità, all’utilizzo di tessuti ecologici e tinte naturali, per la Giornata mondiale dei bambini. Cutuli lo ha poi consegnato a papa Francesco.

L’iniziativa nasce dalla sensibilità di Cutuli verso le politiche dei minori e dalla sintonia con il Pontificio comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini. Un foulard ecosostenibile che veicola un messaggio profondo: il legame che unisce i bambini di tutto il mondo, una unione che la Chiesa difende e promuove attraverso la pace, l’amicizia e l’amore reciproco.

L’intento del maestro Cutuli è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di difendere i diritti dei bambini in tutto il mondo, invitando a riflettere sulla necessità di costruire un mondo più giusto e in armonia.

Indossare questo accessorio unico sarà un modo per raccontare questa storia: le mani colorate dei bambini, dipinte sul tessuto rappresentano un forte augurio di abbraccio e unità tra i popoli. Ogni dettaglio è pensato per esprimere l’importanza della solidarietà e dell’inclusione, valori fondamentali per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Nel difficile contesto attuale, aggiunge un tocco di colore, vivacità e speranza alla quotidianità.

Il foulard della Giornata Mondiale dei Bambini è stato consegnato a papa Francesco dalle mani del maestro Cutuli. Il prossimo 3 febbraio, in occasione del summit internazionale sui diritti dei bambini intitolato “Amiamoli e proteggiamoli”, sarà donato a premi Nobel, leader mondiali, professori, scrittori, economisti e personalità religiose che vi parteciperanno.