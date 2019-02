Città del Vaticano, 1 febbraio 2019 - Storico viaggio di Papa Francesco, dal 3 al 5 febbraio. Per la prima volta un Papa si reca nella Penisola arabica, culla dell'Islam, e in particolare negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre - anche questo è eccezionale - celebrerà una messa in questa regione dove la comunità cristiana locale è principalmente formata da filippini e indiani per un totale di circa 900 mila persone.

"Caro popolo degli Emirati Arabi Uniti, Al Salamu Alaikum / la pace sia con voi! Sono felice di poter visitare, tra pochi giorni, il vostro Paese, terra che cerca di essere un modello di convivenza, di fratellanza umana e di incontro tra diverse civiltà e culture, dove molti trovano un posto sicuro per lavorare e vivere liberamente, nel rispetto delle diversità", ha detto Bergoglio nel videomessaggio nell'imminenza del suo viaggio apostolico.

"Sono felice - ha confidato - di questa occasione offertami dal Signore per scrivere, sulla vostra cara terra, una nuova pagina della storia delle relazioni tra le religioni confermando che siamo fratelli pur essendo differenti".

Il viaggio, che inizia domenica, avrà due dimensioni: quella interreligiosa e quella della vicinanza ai cristiani migranti. Allo stadio Zayed di Abu Dhabi, che può contenere circa 45mila persone, ce ne saranno almeno 135mila, stando ai biglietti distribuiti. "Quindi - ha anticipato il portavoce vaticano Alessandro Gisotti - dobbiamo immaginare che fuori dallo stadio ci sarà una grande presenza di fedeli che aspettano il Papa, che tra l'altro lì passerà anche con la Papamobile. Una folla di fedeli - migranti, indiani, filippini e di altri luoghi soprattutto dell'Asia - che accoglieranno Francesco. Questo darà sicuramente coraggio ad una comunità di cristiani: anche qui la periferia, a cui è tanto affezionato Francesco, diventa centro grazie a questa sua visita".

Ma la dimensione principale resta quella del dialogo interreligioso e dell'incontro: negli Emirati Arabi c'è la sede del Muslim Council of Elders, ovvero il Consiglio dei Saggi musulmani, presieduto proprio dal grande imam di al-Azhar, al-Tayeb. "Sarà la quinta volta che si incontrano - sottolinea Gisotti - Il primo incontro c'è stato nel 2016, l'ultimo nell'ottobre 2018. E poi, soprattutto, dobbiamo ricordare quel grande evento a cui si lega anche questo incontro interreligioso ad Abu Dhabi sulla fraternità umana, che è stata la Conferenza internazionale di pace e di dialogo interreligioso, proprio al Cairo, alla fine dell'aprile 2017. Il Papa e il grande imam sottolinearono l'importanza di una convivenza pacifica, di un dialogo e di un cammino insieme delle grandi fedi e delle grandi religioni, per la pace e contro ogni forma di violenza".