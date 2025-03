Papa Francesco, le notizie di oggi. La prognosi è sciolta, il Vaticano: “Notte tranquilla”

07:11

Sciolta la prognosi, ma il Papa resta in ospedale per la terapia farmacologica

La prognosi è stata sciolta. Papa Francesco non è in pericolo imminente di vita per quanto riguarda l'infezione polimicrobica e la polmonite bilaterale. Resta però il quadro clinico complesso e per questo i medici ritengono che il Pontefice debba continuare la terapia farmacologica in ospedale, in ambiente protetto, per "ulteriori giorni". Non viene indicato un arco temporale preciso. La polmonite non è ancora superata e c'è la fragilità dovuta all'età del Papa.

La degenza si presume continuerà ancora per alcune settimane. Parola d'ordine quindi è prudenza. Ma il bollettino medico diramato dal Vaticanoè più che positivo. Le condizioni cliniche "continuano a essere stabili" e "i miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati". Miglioramenti confermati dagli esami del sangue che non hanno mai presentato una leucocitosi (anormale aumento di globuli bianchi che individuerebbe una infezione) e confermati anche "dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica", la terza dal primo giorno di ricovero, tarata in base all'organismo del paziente. Ecco perchè i medici ieri hanno deciso di sciogliere la prognosi.