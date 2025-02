Cardinale Coccopalmerio: “Dimissioni del Papa? Un pensiero spontaneo e auspicabile”

Roma, 27 febbraio 2025 - “Dimissioni del Papa? Un pensiero spontaneo e auspicabile”. È netta la posizione del cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che questa mattina in radio ha commentato un possibile passo indietro di Bergoglio. “Non so se sia fattibile”, ha subito aggiunto, ma il riferimento è subito chiaro.

In tanti stanno pensando a quella famosa lettera di dimissioni in bianco firmata da Bergoglio e conservata in cassaforte, da usare nel caso in cui il Pontefice non sia più in grado di proseguire il suo mandato. Tuttavia, il Vaticano assicura: “Papa Francesco è stabile e sta proseguendo le terapie in poltrona”.

Caso Ratzinger, il precedente storico

Il caso Ratzinger ha aperto un precedente storico sulle dimissioni dal pontificato, finora considerato a vita. Anche Papa Francesco potrebbe dimettersi? “Il pensiero è spontaneo”, ha detto il cardinale Coccopalmerio a Radio Rtl 102.5 nel corso della trasmissione 'Non Stop News'.

Non solo. “Sarebbe anche auspicabile che il Papa dicesse : Ho dato e ho dato moltissimo, adesso posso anche pensare a qualche anno di riposo'. Non so poi concretamente se questo sia l'obiettivo e quindi fattibile secondo la realtà. Bisogna vedere come sarà la guarigione e come saranno le sue energie”, ha continuato.

Dimissioni durante l’Anno del Giubileo?

Oggi la sala stampa vaticana ha annunciato che l’Udienza giubilare di sabato 1° marzo è stata annullata. “Una dimissione in questo momento, durante l'anno del Giubileo, con tanti impegni già previsti e che tutti aspettiamo da tempo? Certo, le potrebbe fare il nuovo Papa, ma speriamo non si dimetta".

Coccopalmerio: “Tutto è possibile”

“Ho visto molta partecipazione affettiva e appunto molta preghiera. Si sente questa vicinanza del Papa e al Papa. Si possono fare tutte le ipotesi e le fantasie ipotizzabili, ma non si può dire niente. Si può dire che tutto è possibile - ha aggiunto il cardinale Coccopalmerio - è possibile che il Papa riprenda pienamente il suo lavoro, è possibile che la sua salute non gli permetterà di fare parte del lavoro oppure che sceglierà di dare le dimissioni. Sono tutte cose molto ipotetiche, quindi pensabili o non pensabili".

Le scelte del Papa

Sulla preghiera a Piazza San Pietro, il cardinale Coccopalmerio ha detto: “Sono stato coinvolto emotivamente in questo impegno di preghiera da parte di tantissime persone e di molti confratelli cardinali. È stato un momento di preghiera e di partecipazione emotiva e di commozione”, ha ricordato.

“Una cosa molto importante è che lui ha deciso e ha decretato che Bartolo Longo diventi Santo e soprattutto quello che mi fa molto piacere e a cui auspicavo da tempo è che Salvo D'Acquisto diventa venerabile ed è sulla via della canonizzazione”, ha poi concluso Coccopalmiero.