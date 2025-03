Papa Francesco sarà dimesso domani. I medici: “E’ stato 2 volte in pericolo di vita”

17:10

"Domani il Papa tornerà a Santa Marta"

"La buona notizia è che domani il Papa sarà in dimissione, torna a Santa Marta". Lo ha annunciato Sergio Alfieri, direttore dell'equipe medica del Policlinico Gemelli che ha seguito il Pontefice nel ricovero che durava dal 14 febbraio scorso. "Sarà dimesso in condizioni cliniche che sono stabili da almeno due settimane - ha aggiunto -. C'è la prescrizione di continuare le terapie farmacologiche, ed è molto importante la raccomandazione di un periodo di riposo in convalescenza per almeno due mesi".