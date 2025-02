Papa Francesco, l’ultimo aggiornamento sulle condizioni. I consigli della cugina ultranovantenne

Città del Vaticano, 21 febbraio 2025 – Arrivano buone notizie dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato Papa Francesco. Il Pontefice ha trascorso un’altra notte tranquilla, fanno sapere dal Vaticano nel consueto aggiornamento sul suo stato di salute. Bergoglio, in ospedale dal 14 febbraio, “questa mattina si è alzato e ha fatto colazione”. Continua ad essere senza febbre e questo fa ben sperare per il suo pieno recupero.

Papa Francesco in una foto di archivio (Ansa)

I medici del Policlinico hanno diagnosticato al Papa una polmonite bilaterale, insorta dopo una bronchite di origine polimicrobica. Nonostante il quadro clinico definito “complesso”, Bergoglio sembra reagire bene alla terapia antibiotico-cortisonica, tanto che negli ultimi giorni si sarebbe rimesso a lavorare di buona lena alternando telefonate, mail e letture al riposo prescritto dai sanitari.

Nell’ultimo bollettino di ieri sera le sue condizioni venivano descritte in “lieve miglioramento”.

E' “apiretico”, cioè senza febbre – riferiva ieri la sala stampa vaticana – ed i “parametri emodinamici continuano ad essere stabili”. Il prossimo aggiornamento medico è atteso per questo pomeriggio.

Suggerimenti per il proseguo della convalescenza del Santo Padre arrivano dalla cugina ultranovantenne astigiana. “Giorgio (così affettuosamente Carla Rabezzana chiama il Pontefice, con il suo nome di battesimo, Jorges, italianizzato) è già migliorato, adesso però deve curarsi. Spero che lo tengano un bel po' così che non faccia altre imprudenze. A lui non piace stare solo, ama stare tra la gente ma ora deve riguardarsi, non deve tornare a prendere freddo, meglio che per un po' stia dov'è ora, dove lo curano bene''.