Le condizioni di Papa Francesco, il Vaticano: “Notte tranquilla, ora sta riposando”

Città del Vaticano, 28 febbraio 2025 – ''Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando''. Lo fa sapere il la sala stampa vaticana nell'aggiornamento mattutino sulle condizioni del pontefice ricoverato dal 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma. Nel bollettino medico di ieri sera si spiegava che le ''condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento'', ma ''in considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi''.

Le ultime notizie in diretta

Alcune suore recitano il rosario davanti all'ospedale Gemelli dove è ricoverato Papa Francesco (Ansa)