Concistoro, cosa è e perché Papa Francesco lo ha convocato dal Gemelli

Roma, 26 febbraio 2025 – Nonostante un ricovero che va avanti ormai dal 14 febbraio, Papa Francesco dimostra una tempra d’acciaio e continua instancabile nell’attività lavorativa. Ieri il Pontefice ha annuncio un Concistoro per decidere la data di due canonizzazioni.

Papa Francesco durante l'Udienza generale in Aula Paolo VI, Città del Vaticano, 5 febbraio 2025. (Ansa)

Cos’è il Concistoro?

Il Concistoro è una riunione formale del Collegio cardinalizio, nella quale vengono discussi temi scottanti e di un certo rilievo (a volte, che vertono anche su questioni mondiali).

Secondo il diritto canonico della Chiesa cattolica, esistono il concistoro ordinario e quello straordinario. Il primo viene convocato solo nel caso in cui il Papa abbia bisogno di consultarsi con un numero ristretto di porporati, quelli residenti a Roma. Si occupa di questioni importanti, ma ordinarie, o compie atti di solennità. In quello straordinario, invece, vige l’obbligo di partecipazione per tutti i cardinali e viene indetto solo in casi particolari.

La beatificazione di Longo e d’Acquisto

Il 24 febbraio, Papa Francesco ha ricevuto Parolin (segretario di Stato della Santa Sede dal 2013) e Pena Parra (che gestisce gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede) per firmare i due decreti di canonizzazione, quello di Bartolo Longo e Salvo d’Acquisto. Sarà in occasione del Concistoro che verranno discusse formalmente le cause di santificazione.

L’attività lavorativa dal Gemelli

La condizione di salute precaria non impedisce al Santo Padre di proseguire nella sua attività. Martedì è stato pubblicato il messaggio per la Quaresima, nel quale incita a ‘essere migliori’ con i migranti. Inoltre, pare abbia inviato un appello ai partecipanti al IV Congresso latinoamericano del Ceprome riguardo all’Intelligenza Artificiale dove chiede una particolare attenzione alla tutela dei minori dagli abusi sessuali (“Bisogna estirpare questo cancro dalla società”). Infine, decisione di un certo impatto quella di modificare la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023, e la Legge n. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018.