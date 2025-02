Papa Francesco come sta, ultimo bollettino: “Notte serena, si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”

Roma, 20 febbraio 2025 – "La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". E’ quanto si legge nel bollettino vaticano di questa mattina in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato al policlinico Gemelli da sette giorni per una polmonite bilaterale.

Papa Francesco, 88 anni, da venerdì è ricoverato al Policlinico Gemelli

Costante il miglioramento nelle condizioni di salute del Pontefice, come emerso anche dall’ultimo bollettino medico diffuso ieri dall’ospedale. Secondo quanto si apprende il pontefice è passato dal letto alla poltrona, respira autonomamente e non è più isolato. Ieri l'appartamento ha aperto le porte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Papa si è alzato dal letto, è stato aiutato a vestirsi e a sistemarsi in poltrona e ha ricevuto la premier nel salottino dell'appartamento riservato ai Papi al decimo piano, emettendo giusto quel tanto di voce necessario per qualche battuta di spirito.

Le raccomandazioni dei medici restano forti come diktat: poco o nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite bilaterale, il pontefice "non deve prendere neanche un colpo d'aria", è stato detto dall'equipe medica che lo ha in cura a chi lo sta assistendo in queste ore. Ma già ieri il Vaticano parlava di un ''lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori''.

--