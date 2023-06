Papa Francesco rivela come sta: “Il respiro non è buono, sono ancora sotto l’effetto dell’anestesia”

Città del Vaticano, 22 giugno 2023 - Papa Francesco sconta ancora i postumi dell'ultimo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. "Sono ancora sotto effetto dell'anestesia, il respiro non è buono", ha detto oggi il pontefice, parlando a braccio, durante l'udienza alla 96esima Assemblea della Riunione delle Opere per l'aiuto alle Chiese orientali (Roaco). Il Papa non ha letto il testo scritto per l'occasione, che è stato distribuito ai presenti da monsignor Claudio Gugerotti.

Bergoglio è stato dimesso dall'ospedale Gemelli venerdì scorso. L'operazione programmata si è resa necessaria – come spiegato la Santa Sede – per la rimozione di "un laparocele incarcerato in corrispondenza della cicatrice delle pregresse operazioni chirurgiche laparotomiche effettuate negli anni passati".

Domenica è tornato ad affacciarsi al balcone di San Pietro per l'Angelus. E proprio all'Angelus, di domenica prossima, guardano i parenti di Emanuela Orlandi. "L'auspicio della famiglia è che il Santo Padre ricordi con parole di speranza la prossima domenica, durante l'Angelus, Emanuela, una sua cittadina che manca da quaranta anni – ha dichiarato l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia –. Sarebbe un gesto importante, di carità, in pieno spirito evangelico, che metterebbe fine a ogni polemica e rafforzerebbe la volontà di tutti nel cercare la verità".