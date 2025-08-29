“Militanti Isis pianificavano l’attentato a Papa Francesco”. Dalla pistola trovata a Trieste all’arresto di un turco in Olanda

Trieste, 29 agosto 2025 – Un piano per uccidete Papa Francesco durante la sua visita a Trieste dell’anno scorso. Si tratterebbe di un attentato pianificato da militanti turchi legati all’Isis K per 7 luglio 2024, quando Bergoglio arrivò nel capoluogo friulano per partecipare alla chiusura della 50ma Settimana sociale dei cattolici in Italia.

È quanto emerge da un'inchiesta pubblicata in esclusiva dal quotidiano triestino ‘Il Piccolo’. Il giorno prima dell’arrivo del Santo Padre, la polizia aveva trovato una pistola in un trolley lasciato nel bar della stazione. E ora, a distanza di un anno, l’Interpol ha arrestato in Olanda uno dei sospettati: il 46enne turco Hasan Uzun, ora estradati e detenuto in isolamento nel carcere di Trieste.

Il presunto attentato è ovviamente fallito: qualcuno potrebbe avere avvertito l’organizzazione che i servizi erano sulle loro tracce e potrebbe essere partito l’ordine di disfarsi dell’arma – una pistola automatica calibro 9 – e delle munizioni.

Cosa sappiamo del presunto attentato dell’Isis K

Secondo quanto riportato da ‘Il Piccolo’, le indagini dei servizi avrebbero collegato la pistola ad un “possibile progetto di attentato contro il Sommo Pontefice”. Il piano per uccidere Bergoglio sarebbe stato disegnato da un'organizzazione turca legata a Isis K, il gruppo terroristico affiliato allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, attivo soprattutto in Afghanistan.

La pistola calibro 9

Dopo l’arresto in Olanda, Hasan Uzun è stato estradato ed è arrivato in Italia. Prima ha trascorso alcuni giorni in carcere a Milano e poi è stato trasferito a Trieste. L’arrestato sarebbe collegato alla pistola calibro 9 trovata all'interno del trolley il giorno prima del presunto attentato. Si tratta – sempre secondo quanto riportato da ‘Il Piccolo’ – di una pistola automatica CZ modello 7B calibro 9 Luger matricola 5793N con caricatore. Nel trolley c’erano anche le munizioni con 14 cartucce.