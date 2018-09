Roma, 15 settembre 2108 - Papa Francesco in Sicilia per ricordare don Pino Piglisi, il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo ucciso dalla mafia il 15 settembre del '93. Ma la visita di Bergoglio inizia di prima mattina a Piazza Armerina, nell'Ennese, accolto una folla di 40mila persone. "E' bello il sole della Sicilia. E' bello", ha esordito nel suo discorso, pronunciato su un piccolo palco bianco e arancione. Il Papa ha poi proseguito ricordando "le piaghe" che affliggono l'isola, dalla disoccupazione alla "migrazione di interi nuclei fmailiari", per poi rivolgersi ai preti, a cui ha chiesto in un appello di "avere pazienza". E immaginando un colloquio con un fedele che non va a messa "perché la predica dura 40 minuti", ha scandito: "la messa intera deve durare 40 minuti, la predica non più di 8".

"Non sono poche - ha detto Papa Francesco nel suo discorso - le piaghe che vi affliggono. Esse hanno un nome: sottosviluppo sociale e culturale; sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i giovani; migrazione di interi nuclei familiari; usura; alcolismo e altre dipendenze; gioco d'azzardo; sfilacciamento dei legami familiari". "Di fronte a tanta sofferenza, la comunità ecclesiale - ha osservato Francesco - può apparire, a volte, spaesata e stanca; a volte invece, grazie a Dio, è vivace e profetica, mentre ricerca nuovi modi di annunciare e offrire misericordia soprattutto ai fratelli caduti nella disaffezione, nella diffidenza, nella crisi della fede". L'invito ai 40mila presenti è quello a impegnarsi per "la nuova evangelizzazione di questo territorio centro-siculo, a partire proprio dalle sue croci e sofferenze". Poi l'esortazione ai giovani: "Vi incoraggio - ha detto - ad essere artefici del vostro destino".