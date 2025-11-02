Papà e figlia di 17 anni travolti e uccisi dalla valanga di Ognissanti sull’Ortles: “Hanno lanciato l’allarme, poi la tragedia”

Le ultime due vittime sono un padre e la figlia di 17 anni. In totale cinque morti. Una valanga ha fatto precipitare in tragedia la scalata alla cima dell'Ortles, sabato 1 novembre. La slavina ha travolto una cordata di turisti tedeschi sulla parete Nord. Questa mattina, domenica 2 novembre, la montagna circondata dalla nebbia in quota ha restituito i corpi degli ultimi due dispersi: prima di venire investiti dalla massa di neve e ghiaccio papà e figlia avevano lanciato l'allarme per tentare di salvare i compagni illesi. La valanga di Ognissanti ha investito almeno tre diverse cordate sulla Cima Vertana, gruppo altoatesino dell'Ortles.

Cosa è successo in Alto Adige, solo due superstiti

Cinque morti in Alto Adige dopo una valanga che si è staccata verso le 16 di sabato 1 novembre dalla parete nord di Cima Vertana, a circa 3.545 metri di altitudine. Sette in tutto gli alpinisti travolti, tra cui un padre e sua figlia, soltanto due si sono salvati. L'incidente si è verificato sul gruppo dell'Ortles, la vetta più alta della regione (3.905 metri), lungo una via considerata non particolarmente difficile tecnicamente ma fisicamente impegnativa per la sua lunghezza ed esposizione.

Tre cordate indipendenti sulla parete

La dinamica non è ancora completamente chiara ma pare che sulla parete ci fossero tre cordate indipendenti, un gruppo composto da tre tedeschi, due uomini di 21 e 58 anni ed una donna di 21 anni recuperati senza vita sotto la neve dai soccorritori nel pomeriggio di sabato e altri due gruppi di due persone ciascuno, di cui facevano parte gli escursionisti ritrovati morti domenica dopo essere stati dati per dispersi, cioè un uomo e la figlia di 17 anni, anche loro provenienti dalla Germania. Altre due persone erano invece riuscite a rientrare a valle illese dopo la slavina.

I soccorsi in quota in condizioni meteo avverse

Le operazioni di recupero sono state coordinate dalla Stazione del Soccorso alpino di Solda con il supporto delle Stazioni del Soccorso alpino limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. Domenica mattina le ricerche, che erano state interrotte sabato sera per le condizioni meteo avverse, sono riprese alle prime luci dell'alba ma le condizioni meteo hanno complicato la situazione.

La valanga causata da raffiche di vento o “innescata” da una cordata di scalatori

L'ipotesi è che la valanga possa essere stata provocata dalle raffiche di vento oppure da una delle cordate che l'avrebbe "innescata" al suo passaggio, probabilmente quella che si trovava più in alto. Sabato le temperature non erano rigide come la stagione suggerirebbe ma non c'era un rischio valanghe marcato.

I precedenti dal 2022 a oggi

Nel settembre 2023 due alpinisti, un romeno di 46 anni residente a Vicenza e un tedesco di Monaco di 35 anni erano morti mentre scalavano la via normale dell'Ortles perché un appiglio si era staccato dalla roccia facendoli sbilanciare e precipitare per 200 metri. Nell'aprile 2022 due scalatori bavaresi di 36 e 31 anni morirono travolti da una valanga nel tentativo di raggiungere la vetta lungo parete nord. Una tragedia che fece clamore fu quella dei giovani Debora Meneghini, 22 anni di San Floriano di Marostica, e Davide Zanon, 21 anni di Rosà, che si erano conosciuti durante la loro militanza giovanile nel Cai. Erano stati trovati dai soccorritori senza vita dopo una caduta ancora legati assieme dalla corda che li univa durante la scalata.