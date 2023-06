Papa di nuovo al Policlinico Gemelli, ma è solo una visita di controllo "È subito tornato in Santa Sede"

All’inizio in parecchi hanno temuto ci fossero i presupposti per un nuovo ricovero del Papa al Gemelli, come avvenuto lo scorso mercoledì 29 marzo in seguito al malore causato da un’infezione respiratoria. Ma si è capito ben presto che quella di ieri mattina di Francesco al Policlinico universitario era solo una puntata-lampo per una visita di controllo. Il Pontefice, in pratica, dopo l’esame effettuato, già alle 11.40 era di nuovo a Casa Santa Marta. E non è stato necessario neanche sospendere la normale attività visto che il martedì non è giornata di udienze.

"Questa mattina (ieri, ndr) Papa Francesco si è recato al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici e ha fatto ritorno in Vaticano prima di mezzogiorno", ha detto il portavoce della Santa Sede.