Il Papa ai giovani dell’oratorio: “Pronto a fare una partita di basket insieme a voi”

Roma, 13 luglio 2025 – A questo punto, calato il sipario sulla messa del Papa celebrata nella chiesa disegnata dal Bernini a Castel Gandolfo, la domanda è una sola: giocherà davvero anche Prevost a basket con i ragazzini dell’oratorio sui Castelli romani? La curiosità pesca l’assist dalla promessa fatta oggi ai giovanissimi dallo stesso Pontefice, 69 anni, impegnatosi a giocare una partita di pallacanestro tutti quanti insieme. Lo scambio di battute è avvenuto durante la messa, in occasione della consegna di alcuni doni al Papa che, dopo la prima settimana di vacanza nelle Ville Pontificie, è apparso disteso, di buon umore e rinfrancato dalla frescura del buen ritiro estivo dei successori di Pietro sin dai tempi di Alessandro VII nel ’600.

Qualora Leone XIV, tifoso dei Chicago Bulls, scendesse davvero sul parquet, non sarebbe certo uno scandalo. Giovanni Paolo II, come Prevost amante dello sport, appena poteva negli anni ’80 inforcava gli sci e scendeva lungo i pendii innevati del Terminillo. Si sa che Leone XIV predilige soprattutto il tennis. Lo si ricorda un mese fa scherzare in Vaticano con il numero uno al mondo, il campionissimo Jannik Sinner, ma in questi giorni di soggiorno a Castel Gandolfo a quanto pare il Papa non avrebbe ancora calcato il campo a sua disposizione nel complesso pontificio. Fonti interne al Vaticano precisano che Prevost finora ha preferito concedersi qualche lunga camminata assorto e indisturbato nei magnifici giardini all’italiana della residenza. Più Benedetto XVI che Wojtyla, insomma. Non a caso a un fedele, che oggi – sempre nella chiesa intitolata a San Tommaso da Villanova, un agostiniano spagnolo – gli ha fatto dono di un cappellino da tennis prima di domandargli quando tornerà ad impugnare una racchetta, Prevost avrebbe risposto: “Quando le acque si calmano”.

Possibile un suo riferimento, neanche troppo esplicito, ai tanti, troppi contesti di guerra che agitano i pensieri del ’Papa della pace disarmata e disarmante’. Un concetto a suo modo ripreso anche nell’omelia della messa presieduta da un Pontefice per la prima volta dopo tredici anni. “Oggi c’è bisogno della rivoluzione dell’amore – sono state le parole di Prevost, alludendo alla parabola del Buon Samaritano –. Oggi quella strada che da Gerusalemme discende verso Gerico, è la strada percorsa da tutti coloro che sprofondano nel male, nella sofferenza e nella povertà. È la strada di tante persone appesantite dalle difficoltà o ferite dalle circostanze della vita, la strada di tutti coloro che ‘scendono in basso’ fino a perdersi e toccare il fondo ed è la strada di tanti popoli spogliati, derubati e saccheggiati, vittime di sistemi politici oppressivi, di un’economia che li costringe alla povertà, della guerra che uccide i loro sogni e le loro vite”.

Leone XIV resterà a Castel Gandolfo fino a domenica a 20 luglio. Appena in tempo per sistemare gli ultimi dettagli del Giubileo dei Giovani, in agenda dal 28 luglio al 3 agosto, che culminerà con la messa presieduta proprio da Prevost a Tor Vergata. Quindi il Papa farà ritorno a Castel Gandolfo dal 15 al 17 agosto per il suo secondo e ultimo periodo di ferie estive ai Castelli. Qui il parquet è pronto, il Pontefice pure. Da vedere se nelle vesti di cestista, coach o più probabilmente di organizzatore di una partita più unica che rara.