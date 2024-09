Il Papa sull’aborto: “I medici che lo praticano sono dei sicari”

Aereo Papale, 29 settembre 2024 - "Le donne hanno diritto alla vita, la vita loro e la vita dei figli". Così Papa Francesco ha risposto ad una domanda sull'aborto nella conferenza stampa in volo da Bruxelles a Roma. "Un aborto è un omicidio", "si uccide un essere umano", "i medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, sicari". "E su questo non si può discutere".

"Un'altra cosa sono i metodi anticoncettivi. Sono un'altra cosa. Non confondere". Ma sull'aborto, ha ribadito, "non si può discutere, scusami - ha detto alla giornalista che ha posto la domanda - ma è la verità".

Papa Francesco torna dunque senza mezzi termini a condannare l'aborto e plaude, anche parlando alla stampa internazionale, a Re Baldovino che per non firmare "una legge di morte", come la chiama lo stesso Pontefice, si dimise. "Un politico con i pantaloni", l'ha definito, e ha promesso ai belgi che sosterrà la sua causa di beatificazione perché un governante così "è un santo".