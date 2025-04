Il Papa a San Pietro prima della Veglia pasquale per pregare ed essere vicino ai fedeli

Roma, 19 aprile 2025 – Papa Francesco regala un'altra visita a sorpresa. Nel pomeriggio, intorno alle 17.30, si è recato nella Basilica di San Pietro per pregare ed "essere vicino ai fedeli" che da lì a poco avrebbero preso parte alla messa della Veglia pasquale di cui il pontefice ha scritto l'omelia. Bergoglio è entrato e uscito dalla Porta della Preghiera, la più vicina a Casa Santa Marta.

La sala stampa vaticana ha confermato che il Papa farà di tutto per essere presente alla benedizione Urbi et Orbi, affacciandosi dunque dal loggione subito dopo la messa solenne di Pasqua.

La messa della Veglia pasquale

La celebrazione della Veglia pasquale è presieduta su delega del pontefice, dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Il rito ha avuto inizio nell'atrio di San Pietro con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale. La processione verso l'Altare, con il cero pasquale acceso e il canto dell'Exultet, ha quindi dato il via alla Liturgia della Parola. Durante la celebrazione tre persone hanno ricevuto il battesimo, sacramento dell'iniziazione cristiana.

L’omelia scritta dal Papa

"La Pasqua del Signore non è un evento spettacolare con cui Dio afferma se stesso e obbliga a credere in Lui", scrive Papa Francesco nell'omelia. "La Veglia pasquale ci ricorda che la luce della Risurrezione rischiara il cammino passo dopo passo, irrompe nelle tenebre della storia senza clamore, rifulge nel nostro cuore in modo discreto. E a essa corrisponde una fede umile, priva di ogni trionfalismo", sottolinea il Pontefice che ricorda come la Pasqua non sia "una meta che Gesù raggiunge per una via facile, aggirando il Calvario". "E nemmeno noi possiamo viverla in modo disinvolto e senza esitazione interiore – aggiunge –. Al contrario, la Risurrezione è simile a piccoli germogli di luce che si fanno strada a poco a poco, senza fare rumore, talvolta ancora minacciati dalla notte e dall'incredulità".