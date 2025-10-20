Paolo Mendico, procedimento disciplinare per tre professori: “Non hanno fatto abbastanza”

Latina, 20 ottobre 2025 – Il ministero dell’Istruzione stringe il cerchio dopo il suicidio del 14enne Paolo Mendico. Gli ispettori, chiamati ad accertare eventuali responsabilità del personale dell’Iti Antonio Pacinotti in merito ai presunti episodi di bullismo sullo studente, hanno consegnato il loro dossier all’Ufficio regionale del Lazio.

Secondo quanto emerge, le verifiche ministeriale ha accertato le prevaricazioni subite dal ragazzo a scuola, denunciate dalla famiglia, di fronte alle quali il personale scolastico non avrebbe fatto abbastanza. Sarebbero già partite in particolare contestazioni disciplinari per tre docenti, che lavorano tra la sede dell’istituto a Fondi e la succursale dislocata nel paese di Paolo, Santi Cosma e Damiano, frequentata dal 14enne.

Una contestazione non significa che la persona è ritenuta colpevole. Ma che è stato aperto un procedimento disciplinare. La persona che la riceve ha tempo 10 giorni per presentare una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltata. L’eventuale sanzione (rimprovero, sospensione, licenziamento) deve arrivare nel giro di 4 mesi.

Vanno avanti contemporaneamente le due inchieste aperte, quella della procura dei minori di Roma in merito ai comportamenti dei presunti bulli, e quella della procura di Cassino, che valuterà il ruolo nella vicenda degli adulti coinvolti – dirigenti, professori e personale scolastico – alla ricerca di reati, anche omissivi, come una mancata segnalazione degli abusi. Eventuali responsabilità penali potrebbero aggiungersi a quelle strettamente educative.

Dopo le notizie sull’esito dell’ispezione del Ministero la mamma di Paolo Mendico si dice fiduciosa: “Seppur immersi in un profondo dolore che si sviluppa sempre di più, ogni giorno, aver appreso questa notizia ci ha risollevato l'animo e ci ha fatto rendere conto che la giustizia esiste – ha confidato Simonetta parlando con Gianluigi Nuzzi, che conduce ‘Dentro La Notizia’ su Canale 5 –. Siamo soddisfatti di questo primo passo".

Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori di Paolo Mendico (Ansa)

"Sono stati sequestrati tutti i cellulari: i nostri, quello di Paolo, quelli degli insegnanti e delle dirigenti – ha spiegato la donna –. La verità verrà fuori. Non smetteremo mai di fare una battaglia per fare luce su questi fatti, e per evitare altri episodi così terrificanti a danno di altri ragazzi”.

Ora l’attesa è per il lavoro delle due procure. “Speriamo che gli inquirenti facciano il proprio lavoro e sia fatta giustizia per Paolo. Hanno accertato che a scuola c'è stato bullismo, ora bisogna vedere le responsabilità di chi saranno”.