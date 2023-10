Paolini, il ritorno. Gli altri Vajont in 135 teatri

Di anniversario in anniversario. Sta di fatto che ricordare ciò che accadde 60 anni con la strage del Vajont non è più e solo un esercizio di memoria. Poteva esserlo trent’anni fa. E così colpì forte quando Marco Paolini scelse di raccontare il Vajont con un’opera teatrale. Un’opera teatrale porta a porta che a poco a poco arrivò anche sulle assi di un canonico palcoscenico. Fino ad arrivare al palcoscenico naturale, quattro anni dopo (1997), quando la rappresentazione (in diretta Rai) avvenne nel teatro che fu allestito proprio dove avvenne il disastro. Il racconto del Vajont – il titolo dell’opera – aveva all’epoca un’urgenza. Che lo stesso Paolini sintetizza spesso con "un risarcimento all’oblio". Quell’opera teatrale nasceva per occupare un vuoto. Di quello che accadde nel 1963 a Longarone (e non solo) nell’Italia del 1993 che stava per chiudere definitivamente la stagione della Prima Repubblica, in tanti sapevano poco o quasi nulla. Quell’opera teatrale ‘porta a porta’ riaffermò in Italia anche un genere, quello del teatro civile.

Trent’anni dopo l’urgenza è diversa. E chi sa usare le parole - perché è il suo mestiere - riesce con un semplice suffisso, con una semplice “s” a delineare perché quella tragedia in cui la mano dell’uomo ha avuto inevitabilmente il suo peso, è diventata spesso (e purtroppo) paradigmatica per raccontare altre tragedie, altri eventi catastrofici (e atmosferici) che non sono più così lontani nel tempo come il Vajont, ma si ripetono con una cadenza decisamente più serrata e allarmante. Così a trent’anni da “Il racconto del Vajont” e nei giorni in cui si ricordano i sessant’anni dalla strage, Paolini torna a teatro con “VajontS 23” che questa volta è un’opera corale e aperta: oggi in 135 teatri sarà rappresentata in contemporanea e si allargherà alle letture pubbliche in oltre 200 gruppi affettivi (famiglie, circoli) fino ad arrivare alle scuole. Caterpillar, il programma di Radio Due, con uno speciale (dalle 21 alle 23) racconterà quest’opera teatrale e civile aperta che si estenderà da Nord a Sud: molti ascoltatori del programma hanno raccolto l’invito di Paolini e di Caterpillar e la rappresenteranno nelle proprie abitazioni. Sostanzialmente ci sarà un canovaccio teatrale e da quel canovaccio si racconteranno tutti gli altri Vajont, da quelli più remoti a quelli più recenti.

Alle 22,39 l’ora della frana in tutti i luoghi di rappresentazione ci sarà un minuto di silenzio. "Quello che chiediamo raccontando VajontS 23 – spiega Paolini –, non più da solo ma in un enorme coro, è di riflettere sugli errori più che sulle colpe e di ragionare sulla complessità delle storie di tutto il nostro Paese. Per questo un Vajont con la S al plurale, perché le situazioni di fragilità dell’Italia, fragilità idrogeologica e le nuove situazioni di siccità a cui la crisi climatica ci espongono, richiedono anche al teatro di occupare un ruolo civile di colla sociale tra i cittadini".