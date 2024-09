Morta Paola Marella, l’architetto volto di Real Time

Roma, 21 settembre 2024 – È morta a soli 61 anni Paola Marella, architetto e volto di Real Time. A dare la notizia è Davide Maggio sul suo sito.

Marella si è spenta a causa di una malattia da cui era affetta da tempo.

Nata a Milano, nel 2007 ha debuttato sul piccolo schermo diventando uno dei volti di Real Time. Tra i numerosi programmi che ha condotto, Cerco e Vendo Casa disperatamente o Un sogno in affitto in onda su Sky.

Nel 2011 era stata colpita da un tumore al seno. Poi un nuovo nodulo benigno nel 2020. Nel 2021 raccontava a Panorama: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.

Di recente, un peggioramento delle sue condizioni di salute. L’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram risale a soli 3 giorni fa.