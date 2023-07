Il panfilo di Tito in giro per il Tirreno. La storia, il mito e i vip dei bei tempi

Il passato è tornato a gettare l’ancora nel porto di Santo Stefano. È ormeggiato al molo Pilarella, il panfilo "Istranka" del maresciallo Tito, il capo comunista che non piaceva al Cremlino, ma che tenne insieme i diversi popoli della sua Jugoslavia. Era un simbolo del potere di Tito, che amava un tenore di vita da capitalista, e ospitava sul panfilo personaggi famosi del jet set.

Ora l’"Istranka" in estate fa il giro del Tirreno, dalla Toscana alla Costa Azzurra, un tour costoso ma non troppo. L’"Istranka" venne varato nel 1959, due anni prima che venisse costruito il muro di Berlino. È lungo 44 metri, 329 tonnellate, e raggiunge una velocità di 14 nodi, meno di 30 chilometri, un’utilitaria dei mari. Ha quattro cabine, per otto passeggeri. Tito lo usava per incontri diplomatici riservati, e per brevi crociere partendo dall’isola di Brioni, dove aveva la sua villa. Ospitò tra gli altri Winston Churchill e la regina Elisabetta, ed anche attori e attrici, Yul Brynner, Sylva Koscina, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. Negli archivi ci sono le foto di Tito con Elizabeth Taylor o con Yul Brynner, considerato l’attore simbolo per avere interpretato “La battaglia della Neretva“, la pellicola preferita da Tito che, in fatto di gusti cinematografici, non faceva mistero di apprezzare western e film di Sergio Leone. A volte divi e personaggi famosi salivano anche sull’altro suo yacht, il "Galeb", il Gabbiano, più antico e imponente, ma l’"Istranka" resta il più amato da Tito. Il "Galeb", tra l’altro, fu costruito in Italia dall’Ansaldo a Genova, nel 1938, come bananiera, come indicava il suo primo nome, "Ramb III", sigla per Regia Azienda Monopolio Banane.

Una nave con un una storia tormentata. Lungo 124 metri, largo 15, con 67 uomini d’equipaggio, durante l’ultima guerra, fu usato dalla Marina militare. Il 30 maggio del 1941, venne colpito nel porto di Bengasi da un siluro dal sottomarino inglese "Triumph". Riparato, venne trainato fino a Trieste. Dopo l’armistizio, la nave fu usata dai tedeschi come dragamine e ribattezzato "Kiebitz". Un bombardiere americano lo colpì il 12 novembre del ‘44, nel porto di Rijeka, la nostra Fiume. La marina jugoslava lo rimise a galla nel ‘48, e lo usò come nave scuola. Infine nel 1952, il maresciallo Tito lo trasformò in panfilo di lusso, con cabine foderate in mogano, e bagni in marmo. Il maresciallo aveva paura di volare, e preferiva viaggiare sul "Galeb" o sull’"Istranka".

Fino al 1980, anno della sua morte, si calcola che Tito percorse con i suoi panfili 86mila miglia, più di due volte il giro del mondo, visitando 33 paesi. Tito si faceva accompagnare in crociera da un´orchestrina per intrattenere gli ospiti, che dopo cena potevano ballare e bere champagne, autentico, non lo spumante dei Balcani. Nel 1953, a bordo del "Galeb" risalì il Tamigi per sbarcare a Londra, primo capo comunista ricevuto dalla giovane Elisabetta appena salita al trono. Dopo la fine dell´Unione Sovietica, e la guerra nei Balcani, il Galeb, ormeggiato in un porto del Montenegro, venne saccheggiato e danneggiato. Ridotto quasi a un relitto, fu ceduto dal Montenegro all’armatore greco Papanicolaou, che lo restaurò spendendo 750mila dollari. Alla fine lo yacht fu dichiarato bene storico nazionale, e tornò di proprietà del Montenegro che lo cedette alla Croazia per 150mila dollari. La città di Rijeka lo ha trasformato in museo, tra molte proteste. Il restauro è costato 5,4 milioni di euro, una cifra che ha suscitato le proteste popolari. Mentre l’"Istranka" è nel Tirreno.

Non tutti i cittadini approvano che lo yacht sia conservato glorificando Tito, un eroe nazionale che combattè i nazisti, o un dittatore comunista. Due navi e due storie diverse della nostra Europa. I turisti a Santo Stefano si imbarcano sui traghetti per l’Isola del Giglio, danno un´occhiata distratta al panfilo del maresciallo, che appare modesto accanto agli yacht di oggi, grandi il doppio o il triplo, e costano decine di milioni di euro. Ma non hanno il suo fascino.