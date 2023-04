Panetti galleggianti in mezzo al mare Sequestrate due tonnellate di cocaina

Due tonnellate di cocaina lasciate da una nave in mare in attesa di essere portate a terra da piccole imbarcazioni, per poi distribuire il tutto in Italia e all’estero. È il carico del valore di oltre 400 milioni sequestrato dalla guardia di finanza al largo della costa della Sicilia orientale, tra Catania e Siracusa. La droga era imballata (foto), per evitare infiltrazioni d’acqua e l’inabissamento, in circa 70 colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti: più di 1.600 panetti per un peso lordo complessivo di quasi 2 tonnellate. L’inchiesta sull’operazione è aperta contro ignoti; il quantitativo (tra i più grandi mai sequestrati in Italia) e il suo costo fanno ritenere che ci siano collegamenti con la criminalità internazionale.