Paltrow assolta per l’incidente sugli sci Frecciata all’accusatore: ti auguro il meglio

Vittoria in tribunale per l’attrice Gwyneth Paltrow: la giuria ha stabilito che non è responsabile per l’incidente sugli sci avvenuto nel 2016 nello Utah. A farle causa era stato Terry Sanderson (a sinistra, nella foto con l’attrice), un tecnico optometrista in pensione di 76 anni, che ha accusato la premio Oscar per uno scontro che gli causò alcune costole rotte e a suo dire danni psicologici permanenti. Gli avvocati di Sanderson avevano chiesto a Paltrow di pagare quasi 3,3 milioni di dollari di danni. Il processo ha avuto grande risonanza mediatica per la popolarità di Paltrow e per alcune sue uscite bizzarre. Come quando, a chi le chiedeva quale fosse stata la prima conseguenza dell’incidente, lei ha risposto: "Ho perso una giornata e mezzo sugli sci". Dopo la sentenza, è andata dall’accusatore e gli ha detto: "Ti auguro il meglio...".