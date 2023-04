Pallavolista morta, lo strazio delle compagne L’arcivescovo: un enigma incomprensibile

Julia Ituma ha riempito la chiesa e svuotato di parole i tantissimi che le hanno voluto dare l’ultimo saluto ieri, nella parrocchia San Filippo Neri di Milano. Tra tutti le compagne della Igor Gorgonzola Novara, squadra con cui la pallavolista 18enne era a Istanbul per la semifinale di ritorno di Champions, quando è stata trovata morta dopo una caduta dal sesto piano dell’albergo, all’alba di giovedì. Tanti interrogativi, poche risposte: "Si affollano domande, inquietudini e sensi di colpa, che si accompagnano a ricordi lieti, in questo momento di strazio. Un enigma incomprensibile", scrive l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. "A volte la vita ci fa toccare con mano la debolezza del sentirsi soli – ha detto durante l’omelia don Ivan Bellini – ma non bisogna vergognarsi di avere la paura del buio". Presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi.