"Palestinesi in festa per l’italiano ucciso" Salvini: disgustoso, tutti condannino

L’aereo che riporterà in Italia la salma di Alessandro Parini (foto), ucciso nell’attentato di Tel Aviv, arriverà a Ciampino oggi intorno alle 14. Stando al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, "i palestinesi hanno celebrato l’uccisione del cittadino italiano". Netanyahu lo ha scritto su Twitter condividendo immagini che ritrarrebbero palestinesi "distribuire caramelle per festeggiare". Immediate reazioni dall’Italia tra le quali quella del vicepremier Matteo Salvini: "Estremisti islamici celebrano la morte di Alessandro Parini a Tel Aviv con dolciumi e pasticcini. Immagini deplorevoli e disgustose che spero vengano condannate da tutti, nessuno escluso". Sul fronte indagini, invece, i medici, al termine dei primi esami sul corpo di Yousef Abu Jaber – l’autore dell’attentato – hanno escluso che abbia avuto un ictus mentre era alla guida dell’auto.