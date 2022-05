Palermo, si sbriciola la tettoia: 16enne precipita da 10 metri

Palermo, 12 maggio 2022 - Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni a Palermo dopo essere caduto da un edificio. Un volo di 10 metri. E' successo nel quartiere Guadagna, in via Emanuele Paternò. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con lui. Sul posto il 118 che ha soccorso il ragazzo, portandolo all'ospedale Civico, dove è stato ricoverato in rianimazione.

La polizia che indaga sull'accaduto sta cercando di ricostruire i fatti. Secondo quanto riportato da Palermo Today, il 16enne si trovava con i compagni in una palazzina abbandonata. A un certo punto sarebbe montato su una vecchia tettoia, che si sarebbe sbriciolata sotto il peso del ragazzo.

In seguito alla caduta il 16enne avrebbe riportato ferite gravissime.