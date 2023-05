Palermo, 11enne accoltella al petto un ragazzo di 14 anni. “Faceva il bullo”

Palermo, 18 maggio 2023 - Si sarebbe difeso da un atto di bullismo il ragazzino di 11 anni che ha accoltellato un 14enne vicino alla scuola Quasimodo, frequentata da entrambi. Il ferito non è in pericolo di vita, ma è comunque ricoverato con polmone bucato da un’arma bianca. Sul caso stanno indagando i carabinieri, carabinieri coordinati dalla Procura dei minori di Palermo guidata da Claudia Caramanna.

“Vittima di bullismo”

Proprio gli agenti, dopo aver raccolto testimonianze, hanno iniziato a parlare di un caso di bullismo, ma tutto da accertare. Il più giovane infatti si sarebbe ribellato al compagno più grande, e durante la lite è spuntato un coltello. L'aggressione è avvenuta in via Del Vespro, nei pressi della scuola che fa parte dell'istituto comprensivo Maredolce di Brancaccio, uno dei quartieri più poveri e degradati della città, prima delle 17, ora in cui il ferito è giunto al pronto soccorso accompagnato dal nonno.

Un polmone bucato

Il 14 anni accoltellato sta bene, può camminare da solo, ma non tornerà a casa per questa notte: i dottori lo vogliono tenere sotto osservazione. Il piccolo, accompagnato dal nonno, è stato poi raggiunto dai genitori. I medici, guidati dal primario Massimo Geraci, li hanno informati della presenza di diverse ferite da arma da taglio sulle mani e sul torace e, dopo ulteriori accertamenti, anche di un lieve pneumotorace in seguito alla coltellata che avrebbe lambito un polmone. E domani verrà asottoposto anche a un esame cardiologico.

Verranno interrogati di entrambi

I carabinieri che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti avrebbero tratto le prime provvisorie conclusioni: l'11enne davanti all'ennesima aggressione del 14enne avrebbe deciso di reagire, per questo si era portato un coltello da casa. Non è chiaro ancora se ci sia stata una lite o il ragazzino abbia colpito a freddo l'avversario. Il 14enne si è anche difeso, come provano i vari tagli alle braccia e alle mani, ma una delle coltellate ha raggiunto il torace. Anche l'aggressore è stato visitato in ospedale, ma non avrebbe riportato ferite nella colluttazione.