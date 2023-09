Palermo, partorisce due gemelli positivi alla cocaina e li abbandona in ospedale

Palermo, 7 settembre 2023 – Due gemellini, un maschietto e una femminuccia, appena nati all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo sono stati abbandonati dalla madre di 32 anni con gravi problemi di tossicodipendenza.

La salute dei due neonati, come scrive l'edizione locale di Repubblica, preoccupa medici e infermieri, perché i piccoli sono positivi alla cocaina. La madre dopo il parto si è allontanata dall'ospedale, senza riconoscere i figli.

Ed è subito partita la segnalazione alla Procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna. I piccoli sono stati affidati temporaneamente alla direzione sanitaria, se poi la mamma non tornerà i piccoli verranno dichiarati adottabili. In ospedale è già scattata una gara di solidarietà per i gemellini.