Roma, 18 luglio 2021 -"Maltempo, a Palermo, dalle 4 forti piogge hanno interessato il capoluogo e parte della provincia: svolti finora dai vigili del fuoco un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d'acqua". Su Twitter, i vigili del fuoco allertano sulla situazione meteo in Sicilia. Nel capoluogo dell'Isola, gli uomini del Comando provinciale, infatti, sono intervenuti per il violento temporale che si è abbattuto la notte scorsa sulla città. Le richieste di aiuto hanno riguardato, in particolare, diversi automobilisti rimasti intrappolati per strada e nei sottopassi.

Ieri il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato lo stato di allerta "arancione" su tutta la Regione, in particolare nella zona settentrionale, per rischio idrogeologico e temporali. Questa mattina i pompieri sono al lavoro con sopralluoghi e verifiche in appartamenti e abitazioni in cui la pioggia ha provocato infiltrazioni d'acqua e la presenza di crepe per verificare la stabilità della struttura.

