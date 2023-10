Palermo, due ragazze 12enni bevono candeggina: ricoverate. Forse un challenge sui social

Palermo, 24 ottobre 2023 - Potrebbe esserci un pericoloso challege sui social dietro il ricovero di due ragazzine 12enni che hanno bevuto della candeggina a Palermo. Le due giovani sono state ricoverate all'ospedale dei Bambini a Palermo: hanno ingerito la candeggina in luoghi e momenti diversi, cosa che spinge a pensare alla sfida online.

Una delle giovani ricoverate avrebbe bevuto la candeggina mentre si trovava in una villetta comunale assieme a delle amiche. Invece l'altra avrebbe ingerito il pericoloso liquido a scuola, dopo averlo portato da casa dentro una bottiglietta.

In entrambi i casi le ragazze si sono sentite male e sono state portate all'ospedale dei Bambini di Palermo. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma i carabinieri della Compagnia di Monreale vogliono fare chiarezza sugli episodi per comprendere cosa abbia spimnto le due giovanissime a rischiare la salute.