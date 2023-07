Ordinanza anti diossina a Palermo: non mangiate uova, carne e latticini. Ecco le zone interessate

Palermo, 30 luglio 2023 – Il sindaco di Palermo ha firmato un’ordinanza dopo la rilevazione di diossina nell’aria, conseguenza dell’incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo. Ai cittadini viene suggerito di non mangiare carne, latticini e uova per le prossime due settimane, di lavare bene la frutta e sbucciarla prima di ingerirla, evitare mangimi e foraggi. L’ordinanza, che prevede anche una pulizia speciale delle strade e degli spazi aperti pubblici e privati, riguarda però un’area di 4 km dove l’Arpa ha riscontrato alti livelli di sostanze tossiche. In particolare le misure precauzionali interessano i quartieri di Cruillas, Cep e Borgo Nuovo e i comuni di Torretta e parte di quello di Capaci.

Elevate concentrazioni di diossina sono state rilevate in località Inserra, discarica di Bellolampo, ospedale Cervello, centro commerciale La Torre e via Castellana.

La decisione è stata presa dopo una riunione di ieri che ha visto allo stesso tavolo il Comune, la città Metropolitana, la Prefettura, l'Arpa, l'Asp, il dipartimento regionale Protezione civile, la Protezione civile della città metropolitana, i vigili del fuoco, l'università di Palermo, i servizi ambiente della città metropolitana e comunale, la Rap che si occupa della raccolta dei rifiuti, la polizia municipale.

Le diossine sono sostanze tossiche che sono associate a diverse patologie, tra cui il cancro. Non hanno conseguenze dirette sulla salute se respirate. Il rischio è quando anche piccolissime quantità vengono ingerite con gli alimenti. Da qui la decisione di ‘mettere al bando’ alcuni cibi.