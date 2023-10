Fuga di gas in una masseria nel Palermitano, morto un bambino di 4 anni

Petralia Soprana (Palermo), 16 ottobre 2023 - Un bambino di quattro anni è morto in una masseria nel Palermitano, probabilmente per una fuga di gas. È successo questa mattina in contrada San Giovanni Sgadari a Petralia Soprana.

I genitori del piccolo hanno riferito che hanno avvertito un forte odore di gas all’interno dell'abitazione. A dare l’allarme è stata la madre che, dopo aver cercato invano di svegliare il figlio, si è accorta che non respirava. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, con un’ambulanza e l'elisoccorso, il bambino era già in arresto cardiaco. Inizialmente è sembrato riprendersi, ma poi, nonostante le manovre di rianimazione, è morto.

Su quanto avvenuto indagano ora i carabinieri, coordinati dalla procura di Termini Imerese. La pista della fuga di gas resta al momento quella privilegiata.

