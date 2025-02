Palermo: anziano muore dopo essere stato aggredito da due cani

Palermo, 17 febbraio 2025 – Un uomo di 85 anni, Salvatore Maggiore, è morto dopo essere stato aggredito da due cani in contrada Malfitano a Bagheria, in provincia di Palermo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, le ferite però erano molto gravi e profonde. Sul posto sono anche intervenuti polizia, carabinieri e vigili urbani. Da quanto si apprende, ad attaccare l’anziano sarebbero stati due esemplari di razza Corso, un maschio e una femmina, appartenenti a un vicino di casa.

L'allarme è stato lanciato verso le 13.30 dalle figlie dell'uomo, che lo stavano cercando in campagna. Le donne lo hanno trovato riverso per terra con profonde ferite alle gambe. Le indagini dovranno stabilire se l'uomo ha avuto un malore e poi è stato aggredito dai cani o siano stati i morsi degli animali a provocarne il decesso. L'amministrazione comunale di Bagheria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell'uomo.

Aggressioni da parte di cani si sono ripetute con una certa frequenza recentemente. L’ultima, in ordine di tempo, è avvenuta ieri ad Acerra, in provincia di Napoli. Una bambina di 9 mesi è morta sbranata da un pitbull mentre dormiva accanto al padre. Anche in questo caso, accertamenti sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.