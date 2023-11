Palermo, 13enne suicida: l’ombra del bullismo e quelle frasi in chat

Palermo, 13 novembre 2023 - Suicida a 13 anni a Palermo, forse vittima di bullismo. Il ragazzino si è tolto la vita mentre era in casa. La tragedia è avvenuta sabato sera in provincia, mentre i genitori non erano nell’appartamento.

Il tredicenne frequentava la scuola media a Palermo. Da una prima ricostruzione sarebbero stati proprio i genitori, al rientro in casa, a rinvenire il corpo senza vita del figlio. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altre che constatare la morte del ragazzo.

Tredicenne suicida, le indagini dei carabinieri

Sul caso indagano i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei genitori e hanno sequestrato i dispositivi elettronici da cui si spera di trovare dettagli utili all’indagine. Tra le ipotesi che il ragazzo fosse vittima di bullismo.

Quelle frasi in chat

Il tredicenne potrebbe essere stato bullizzato e bisogna accertare se ci sia un nesso di causalità fra la pressione psicologica e il suicidio. Nelle chat fra compagni e genitori si fa riferimento al fatto che il ragazzino fosse stato preso di mira per il suo orientamento sessuale. “Gay” gli avrebbero ripetuto, fino a farlo diventare un tarlo insopportabile.

Lezioni sospese a scuola

Oggi nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando le lezioni sono so spese.

“Oggi l’attività è sospesa, in segno di lutto e per dare tempo ai ragazzi di metabolizzare la tragedia”, fanno sapere dalla scuola.

(Articolo in aggiornamento)