Palazzo Chigi convoca il Comitato per la Sicurezza: "Aggiornare i protocolli"

A seguito del blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia, da Palazzo Chigi si apprende che "è stata convocata per i prossimi giorni una riunione a livello tecnico del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. L’incontro prevede una verifica dell’efficacia dei protocolli operativi già in essere e un aggiornamento delle misure da attivare in caso di emergenze analoghe a quelle recentemente affrontate da altri Paesi".

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti (foto): "Non parlo di cosa è successo in Spagna perché i fatti non sono stati ancora accertati. Noi in Europa abbiamo parlato in più occasioni, nel corso dei Consigli degli Affari generali, dei problemi relativi alla guerra ibrida, della necessità di avere delle contromisure efficaci ed efficienti, di avere dei monitoraggi periodici, di avere una forza anzitutto di prevenzione, ma poi anche di intervento nel caso in cui alcuni fenomeni si dovessero verificare. Una preparazione che evidentemente necessita sempre di aggiornamenti, di qualificazione, e anche di una specializzazione che oggi le tecnologie impongono".