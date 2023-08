Palazzo Chigi accentra la gestione dei migranti Gelo della Lega

La premier Giorgia Meloni ha accentrato a Palazzo Chigi la gestione della questione migranti, convocando in maniera permanente il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, delegata al sottosegretario Alfredo Mantovano. Vi partecipano i ministri competenti e anche i vicepremier. Freddi i leghisti, che avrebbero considerato il passaggio della regia a Palazzo Chigi e a Mantovano, come un’estromissione da uno dei dossier tradizionali di loro “competenza“. Tanto da far circolare voci di un irritato rifiuto di Salvini (foto) a partecipare. La Lega, però, getta acqua sul fuoco: Salvini ci sarà. Ma suo obiettivo dichiarato è un nuovo decreto Sicurezza, e nella maggioranza non si nasconde il timore che il tentativo della Lega di inserire norme molto stringenti si possa scontrare con la preoccupazione di Palazzo Chigi di non andare incontro a obiezioni del Quirinale.