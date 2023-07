Palau, schianto frontale tra due auto: morte due turiste di Frosinone

Olbia, 21 luglio 2023 – Due donne sono morte in un incidente in Sardegna. L'auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un'altra vettura poco prima delle 22.30 sulla strada statale 125, in Gallura. Le vittime dello schianto sono due turiste della provincia di Frosinone, di 59 e 77 anni, che si trovavano in vacanza nella zona di Porto Rotondo. Ferita una loro amica, trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e stata dichiarata fuori pericolo. Ricoverato anche il ventenne che si trovava alla guida dell'altro veicolo, anche lui non rischia la vita.

Secondo quanto è stato ricostruito, la Lancia Y noleggiata dalle turiste laziali sulla strada si è scontrata con l'altra auto sulla strada che collega Palau ad Arzachena, in un tratto stretto e non illuminato. Ancora da chiarire le responsabilità, ma è certo il salto di corsia da parte di uno dei conducenti. Una delle due auto è finita sopra il guardrail. I veicoli sono andati completamente distrutti e per estrarre i quattro dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.