Pagelle sulla manovra. L’Ue rimanda l’Italia: "Sia pronta a correttivi". Bocciatura per Parigi

Non è andata troppo male e il governo può tira un respiro di sollievo. È vero che la pagella stilata da Bruxelles sulla manovra economica ci piazza fra i Paesi rimandati a maggio, quando ci saranno le valutazioni definitive. Ma ci sono almeno due fattori che rendono il giudizio meno amaro. Il primo è che l’Italia lo condivide con altri 8 partner, fra cui anche Paesi notoriamente iscritti al club dei "falchi", Germania e Olanda. Il secondo motivo è che almeno 4 Paesi sono in condizioni peggiori tanto che, per Bruxelles, dovrebbero correggere i conti subito. E fra questi ci sono anche i cugini francesi. In pratica, un Paese su tre in Europa ha problemi di finanza pubblica. Si salvano solo 7, e neanche quelli più grossi.

Per tutti il rischio è l’avvio di una procedura di infrazione nel caso in cui, in primavera, i conti fossero ancora fuori legge. Ma si tratta di ipotesi remota, perché la Commissione dovrebbe usare il bazooka delle sanzioni a ridosso della difficile tornata delle elezioni europee. Senza contare la difficile trattativa per la riforma del Patto di Stabilità, di cui oggi la premier Giorgia Meloni parlerà a Berlino con il cancelliere Olaf Scholz, interprete della linea più rigorista. Per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, "non c’è nessuna sorpresa, andiamo avanti con sano realismo". Palazzo Chigi che lascia filtrare ottimismo: "Siamo tornati credibili e seri, l’unica bocciatura è legata al Superbonus della brigata Pd-M5S". Mentre il commissario Paolo Gentiloni parla di "invito alla prudenza e a usare meglio le risorse europee".

Ma perché siamo finiti sulla lista dei "cattivi"? I motivi sono essenzialmente tre. Il primo, è che non abbiamo rispettato la raccomandazione avanzata dalla Commissione nel luglio scorso che ha sollecitato il contenimento della crescita della spesa primaria netta allo 0,9% rispetto all’1,3% previsto dal governo. Per effetto del Superbonus nel 2023 la spesa è superiore dello 0,8% rispetto a quanto considerato nelle raccomandazioni. E riportando la valutazione di conformità a un diverso "scenario di base" per il 2023 "il tasso di crescita nel 2024 sarebbe superiore al tasso di crescita raccomandato, dello 0,6% del Pil".

Il secondo punto critico riguarda il mancato uso dei risparmi ottenuti dall’elminazione delle misure di sostegno contro il caro-energia per ridurre il disavanzo. Un’operazione che avrebbe portato a una riduzione dell’1% del deficit. Invece ci sono misure nuove, finanziate in deficit, come "la proroga al 2024 dei tagli ai contributi previdenziali per le persone a reddito medio-basso; una detrazione fiscale per le imprese che assumono dipendenti a tempo indeterminato; e un primo passo della riforma fiscale" con la revisione delle aliquote Irpef e il taglio al cuneo. E poi "fondi aggiuntivi per il rinnovo dei contratti pubblici 2022-2024 (anche per il settore sanitario), la proroga al 2024 di alcuni regimi di prepensionamento (con alcune modifiche), misure volte a sostenere la natalità e fondi aggiuntivi per il settore sanitario, gli enti locali e le aree colpite dalle inondazioni nel maggio 2023". Un pacchetto che vale lo 0,7% del Pil nel 2024 con un "effetto permanente" sui conti pubblici. Bruxelles nota, infine, che il taglio del cuneo fiscale e la revisione degli scaglioni Irpef nel decreto di ottobre "sono piuttosto limitati e non affrontano l’erosione della base imponibile".