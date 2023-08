Paese spaccato Frane e nubifragi da Cortina a Genova E la Sicilia brucia

di Giovanni Rossi

Il Nord sott’acqua. Tra allagamenti, frane, smottamenti, trombe d’aria. Persino nevicate. Dopo due mesi di caldo atroce, il maltempo si prende la rivincita. Lo zero termico oltre i 5mila metri? Primato di cinque giorni fa. Un’altra vita. Adesso in montagna nevica già a 2mila metri. Gridando alla "tropicalizzazione", Coldiretti denuncia 49 eventi estremi in soli due giorni tra nubifragi, tempeste di vento e di mare: stop ai traghetti per Elba, Giglio e Giannutri in Toscana e ad alcuni collegamenti per Ischia e Procida in Campania. Ma l’Italia è lunga. Così, mentre il Nord affoga, la Sicilia è sfiancata dagli incendi.

LIGURIA SOTT’ACQUA

Duecentotrenta millimetri di pioggia in 24 ore e 6.300 fulmini (1.300 dei quali solo nello Spezzino). Poi nel pomeriggio l’allerta si attenua. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci concordano: "Il peggio è passato". Sull’A7, Aspi apre un varco ad hoc nell’area di servizio Giovi Ovest per evitare che una frazione di Ronco Scrivia resti isolata. Il mare è sempre in burrasca, le temperature sono date in ulteriore diminuzione.

TREGUA IN LOMBARDIA

La tregua è attesa per stamattina. Si attendono residue precipitazioni sulla bassa pianura e sui settori alpini orientali, prima di un graduale miglioramento, fino alla definitiva cessazione delle piogge prevista in serata. Il contafulmini dell’Arpa censisce 169mila lampi in tre giorni (dato di ieri pomeriggio) a fronte di precipitazioni complessive fino a 290 millimetri (record firmato dalla Valchiavenna che resta in allerta rossa). Nel Bresciano il torrente Rabbia grazia gli abitanti della frazione di Rino, nel comune di Sonico, già tutti di nuovo in casa. Va peggio a 10 abitanti di Valdisotto (Sondrio), evacuati per l’esondazione parziale del torrente Fradolfo. A Milano risultano più di 100 le richieste di intervento arrivate al COC, Centro Operativo Protezione Civile.

PIEMONTE IMBIANCATO

Neve sulle zone alpine sopra i 2000 metri. Nel Cuneese sono imbiancate le cime della Granda. Dopo i soccorsi ad alcune auto bloccatesi durante la salita, il Colle dell’Agnello viene chiuso al traffico. Panorama invernale anche a Sestriere sulle montagne olimpiche torinesi. Il crollo delle temperature di 25 gradi in poche ore, da 40 a 15, con precipitazioni battenti, fa del Po un osservato speciale a Torino. Chiusa per precauzione la linea ferroviaria tra Italia e Francia, inclusi i treni ad alta velocità sulla tratta Milano-Parigi. Lo stop è previsto fino a domani, ma potrebbe prolungarsi.

ALLERTA VENETO

Allerta arancione fino alle 14 per temporali e rischio idrogeologico. Prova ne sia la colata di detriti sul Passo Tre Croci, sopra Cortina d’Ampezzo, con la contestuale evacuazione di 70 ospiti dalle strutture ricettive limitrofe. Un’altra frana di massi blocca la strada Gardesana tra le province di Verona e Trento. Acqua alta a Venezia oltre il metro di altezza. In serata scatta l’innalzamento del Mose, le paratie mobili inaugurate nel 2020.

FRIULI ALLAGATO

Ottanta millimetri di precipitazioni in un’ora, 115 in tre ore. La bomba d’acqua che si abbatte sulle Alpi e sulle Prealpi carniche è di quelle che avvengono ogni trent’anni. Anche Trieste paga dazio alle precipitazioni fuori misura e soprattutto a raffiche di bora fino a 120 km all’ora che catturano gli arredi esterni dei bar e li scaraventano in mare. L’immagine del giorno è Piazza Unità d’Italia completamente allegata mentre i turisti fuggono alla ricerca di riparo. Chiusa la Risiera di San Sabba.

INCENDI IN SICILIA

L’isola combatte contro 22 incendi in simultanea: due ad Agrigento, quattro a Caltanissetta e Catania, uno a Enna e Palermo, sette a Messina e tre a Trapani. Secondo il governatore Renato Schifani, la situazione è "in miglioramento".