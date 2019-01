Torino, 14 gennaio 2019 - Al culmine di un litigio, un padre ha soffocato e strangolato con un cavo da computer il figlio adottivo. Poi ha chiamato i carabinieri: "Venite a prendermi".

E' successo nel pomeriggio a Sant'Antonino di Susa (Torino). Il padre omicida - Flavio Forla, 70 anni, dentista in pensione - ha immediatamente confessato il suo gesto, compiuto nell'abitazione di famiglia, in via Superga.

Secondo le prime informazioni dei carabinieri, la vittima, un uomo di 36 anni, soffriva di crisi depressive.