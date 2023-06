Abusi sulle suore, i gesuiti espellono padre Rupnik

Roma, 16 giugno 2023 – I gesuiti mettono alla porta padre Marko Rupnik. Il prete sloveno, 68 anni, tra i più noti e influenti interpreti d'arte sacra contemporanea, è stato espulso dalla Compagnia di Gesù per aver violato il voto di obbedienza in risposta alle decisioni assunte dall'ordine dopo molteplici denunce di abusi riconducibili al religioso. Violenze sessuali, di potere e spirituali ai danni di suore e laiche per un arco temporale di oltre un trentennio.

A dare notizia della dimissione è una nota del delegato per le case e le opere interprovinciali della Compagnia di Gesù a Roma, padre Johan Verschueren nella quale si evidenzia come adesso Rupnik abbia 30 giorni di tempo dalla notifica dell'atto per presentare ricorso. Verschueren è il diretto superiore dell'artista in servizio nella Capitale, nello specifico al Centro Aletti di cui, tra il 1995 e il 2002, è stato direttore dell'Atelier di arte spirituale.

Da quanto ricostruito nella informativa, a febbraio la task force dei gesuiti contro gli abusi, dopo aver sollecitato le vittime a farsi avanti, ha prodotto un copioso dossier relativo alle denunce contro il religioso. Le accuse sono state ritenute credibili al punto da indurre i vertici della Compagnia di Gesù a imporre a Rupnik di cambiare comunità e di accettare una nuova missione, una sorta di “ultima possibilità come gesuita per fare i conti con il proprio passato e dare un segnale chiaro alle numerose persone lese che testimoniavano contro di lui”. Al diktat dell’ordine, però, l'artista ha opposto un reiterato rifiuto a cui ha fatto seguito, in ossequio al diritto canonico, la decisione di espellerlo dall'ordine.

Rupnik, noto per i suoi mosaici della Cappella Redemptoris Mater nel Palazzo apostolico, è stato al centro di due procedimenti penali canonici in Santa Sede. Il primo, inerente a violenze sessuali e psicologiche su alcune suore della Comunità di Loyola a Lubiana, si chiuse nel 2021 con il riconoscimento della prescrizione da parte dell’Ex Sant’Uffizio, perché i fatti risalivano agli anni ’90; il secondo, invece, ha visto nel giro di un mese l'artista prima scomunicato latae sententiae (automatica) per aver confessato, assolto e vincolato al silenzio una religiosa da lui violentata sessualmente e poi riabilitato alla luce di suo pentimento. Era il 2020 e il processo si tenne ancora una volta davanti all'attuale Dicastero per la Dottrina della fede, competente per i delicta graviora (i reati più gravi).

Il rapido cambio di rotta della giustizia d'Oltretevere ha alimentato nel tempo i sospetti dei detrattori di papa Francesco, amico di padre Rupnik, convinti di un 'particolare' interessamento del vescovo di Roma in una vicenda alquanto delicata. Insinuazioni respinte in maniera netta da Bergoglio, anche pubblicamente.

Adesso i gesuiti, che negli anni avevano previsto misure cautelari a carico di Rupnik, tra queste il divieto di confessare e l'interdizione all’accompagnamento spirituale, – misure a quanto pare alquanto disattese dallo stesso prete -, hanno deciso di non dargli più un'altra possibilità per ristabilire la via della trasparenza e della verità. Resta da capire se possano esserci estremi penali in ambito civile. Nel quel caso, stando all’ordinamento giuridico canonico, così come riformato da papa Francesco, la Compagnia di Gesù sarebbe tenuta a una piena collaborazione con i magistrati del potere temporale. E non è da escludere inoltre che, proprio alla luce di nuove denunce, per Rupnik si possa instradare Oltretevere un nuovo procedimento penale canonico. Il terzo e forse decisivo.