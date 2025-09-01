Padre e figlia morti nello schianto. Ipotesi malore o guasto dell’aereo

La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo sull’incidente aereo avvenuto sabato mattina e costato la vita a Massimiliano Monticone, di 49 anni, e alla figlia Simona, di 18. I due erano a bordo di un utraleggero che è precipitato poco dopo mezzogiorno, finendo in un campo di riso. I magistrati dovranno appurare le cause dello schianto, e tentare di capire se si sia trattato di un guasto o un errore umano.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, che potrebbero non escludere un malore del pilota o un fattore esterno. I titolari dell’inchiesta dovranno anche stabilire chi, nel momento in cui il biposto ha iniziato la sua rapida discesa, aveva i comandi dell’aereo. Le ipotesi di reato dei pm, stretti nel massimo riserbo, potrebbero essere omicidio colposo o disastro aereo colposo, un atto dovuto per il prosieguo delle indagini. Qualche indizio potrebbe arrivare dalle autopsie disposte sui due corpi, portati ieri pomeriggio nelle camere mortuarie dell’ospedale di Vercelli, o dalla perizia su ciò che resta dell’aeromobile, che i pm potrebbero disporre. Il luogo dello schianto è in piena risaia, lontano da centri abitati o industrie: ci sarà da capire se qualche sistema di videosorveglianza in zona ha ripreso gli ultimi attimi del volo.

Monticone, ex pilota dell’Aeronautica Militare, lavorava come controllore nel centro radar Enav all’aeroporto di Linate. Con la figlia Simona condivideva la passione per il volo, e ieri mattina erano decollati insieme dall’aeroporto di Casale Monferrato (Alessandria), dove è presente un’accademia di volo. Proprio lì il 49enne ha tenuto corsi sulla sicurezza e fatti altri sulle emergenze. "Ieri era una bella giornata e, ci risulta, i Monticone fossero diretti verso la montagna – dice dice Giancarlo Panelli, responsabile dell’aeroporto Cappa –. L’incidente sarebbe accaduto durante il rientro".