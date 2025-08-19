Padova, imprenditore muore a 61 anni per un’encefalopatia. L’ombra di un caso di ‘mucca pazza’

Padova, 19 agosto 2025 – Serviranno ulteriori analisi per chiarire le cause della morte di Edoardo Righetto, 61 anni, imprenditore di Rubano, nel Padovano. Sul suo decesso, avvenuto lo scorso 12 agosto dopo tre giorni di ricovero in ospedale, aleggia infatti lo spettro della cosiddetta 'mucca pazza'. Secondo quanto riferiscono Il Mattino di Padova e altre testate locali, a uccidere l'uomo è stata un'encefalopatia da prioni, malattia neurodegenerativa rara per la quale non esistono cure e di cui una variante è quella bovina (meglio conosciuta come 'morbo della mucca pazza') che può essere trasmessa all'uomo attraverso il consumo di carne contaminata. Gli esami sul liquor spinale e con tampone nasale, eseguito al Policlinico universitario di Verona hanno evidenziato la possibile presenza della patologia, ma decisivo sarà l’esame neuropatologico del cervello. L'esito si avrà solo nei prossimi mesi e dovrà comunque passare anche al vaglio dell’Istituto superiore di sanità.

Per il momento – va sottolineato – la morte dell'imprenditore padovano resta un solo caso sospetto. La sua encefalopatia da prioni potrebbe essere una forma sporadica o genetica.

I primi sintomi e il rapido peggioramento

Righetto aveva manifestato i primi sintomi un anno fa: un dolore a un piede che gli impediva di camminare correttamente. Nei mesi successivi però erano seguiti problemi di memoria, ulteriori difficoltà motorie, problemi di controllo del lato destro del corpo. A metà luglio i medici dell’Azienda Ospedaliera di Padova avevano comunicato alla famiglia la diagnosi di encefalopatia da prioni, con un’aspettativa di vita di poche settimane. Una verità taciuta, però, al diretto interessato per permettergli di trascorrere il più possibile in serenità gli ultimi giorni. Il 9 agosto, poi, era arrivata una crisi respiratoria, mentre l'imprenditore era a casa con la figlia. Quindi il ricovero e il tragico epilogo.

Righetto era molto conosciuto a Rubano, dove gestiva insieme alla sorella Claudia e al fratello Gianluca la Ripa Disinfestazioni.