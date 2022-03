Pacifisti in piazza, la sinistra si divide sulle armi

di Ettore Maria Colombo La manifestazione nazionale dei pacifisti italiani (titolo e slogan "Cessate il fuoco. Per un’Europa di pace") che si è tenuta ieri a Roma è stata un successo sul piano numerico (50mila per gli organizzatori, 20mila per la Questura), ma è stata inficiata da polemiche, distinguo e ambiguità di parole d’ordine "neutraliste" ed "equidistanti" tra aggressori russi e aggrediti ucraini. La manifestazione è stata convocata dalla Rete italiana Pace e Disarmo, storica associazione anti-militarista che ha condannato non solo l’invasione russa ma anche la decisione del governo e del Parlamento italiano di inviare armi agli ucraini. Alla manifestazione – che è iniziata alle 13.30 in piazza della Repubblica, dove è stata srotolata una grande bandiera arcobaleno e si è conclusa a piazza San Giovanni – hanno aderito associazioni della società civile (oltre 200, tra cui Arci, Acli, Libera, Emergency, Legambiente, Cgil, Movimento Nonviolento, Rete della Conoscenza, Anpi, Greenpeace) e partiti politici (Rifondazione comunista, il Partito comunista) che, seppur piccoli, non fanno mistero di volere l’uscita dell’Italia dalla Nato. Infine, le parole d’ordine della manifestazione sono state oggetto di polemica tra i pacifisti. In una versione iniziale del testo c’era scritto che "dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali, non aiuti militari". Poi la parte sugli aiuti militari è stata tolta per includere anche la sinistra di governo. Il Pd, infatti, ha aderito, era presente, ma ribadendo la sua posizione pro-invio delle armi. Ma la Rete italiana Pace e disarmo ha rilanciato le sue parole d’ordine: "Disarmo, neutralità attiva, stop alle armi, riduzione delle spese militari". E il segretario di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, bolla il Pd come "guida dello schieramento guerrafondaio". Ambiguità e retorica antimilitarista che ha rotto pure l’unità sindacale. La Cgil ha aderito. La Cisl si è sfilata, con il segretario Luigi Sbarra: "Siamo con ...